Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: Paratici pronto a chiudere tre affari!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Le prossime ore saranno decisive per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. E, nonostante lo scetticismo e il pessimismo delle ultime ore, adesso pare che il mercato bianconero sia pronto a sbloccarsi proprio sul fotofinish. Fabio Paratici infatti sarebbe pronto a chiudere addirittura tre importantissimi affari. Ma andiamo con ordine.

Il primo riguarderebbe la cessione di Mattia De Sciglio Secondo quanto riportato da Sky Sport: “Mattia De Sciglio è vicino a trasferirsi in prestito secco al Lione. Il club francese è in contatto con i bianconeri per definire gli ultimi dettagli di una trattativa ormai giunta alle battute conclusive”. Anche il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha confermato tutto con un tweet: “Il Lione aspetta De Sciglio in prestito secco dalla Juventus, contatti in corso per definire“.

Il secondo (importantissimo) affare che sembrerebbe molto ben indirizzato è quello che dovrebbe riportare Douglas Costa al Bayern Monaco. Secondo Sky Sport Deutschland infatti, la Juve e il club bavarese avrebbero già raggiunto un accordo per un prestito fino a fine stagione e sarebbe arrivato anche l’ok dell’esterno brasiliano. Queste due fondamentali uscite sbloccherebbero dunque il terzo grande affare che potrebbe concludersi nelle prossime ore.

Stiamo parlando ovviamente del colpo Federico Chiesa. Paratici ci sta lavorando da moltissimo tempo, ma per la chiusura dell’affare bisognava prima vendere. Sempre secondo Sky, la trattativa tra Juventus e Fiorentina starebbe andando avanti con successo, anche se bisogna limare ancora qualche dettaglio. Le prossime (caldissime) ore saranno decisive, ma Fabio Paratici è pronto a chiudere questi tre importantissimi affari proprio sul fotofinish. E, tra cessioni e ultimi acquisti, ecco come sarà la formazione definitiva di Andrea Pirlo con Morata, Chiesa e gli altri nuovi possibili colpi in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA