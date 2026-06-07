La Juventus sta già lavorando sul mercato in entrata ed in uscita. Il team sa che deve muoversi con grande anticipo e c'è tantissimo a cui lavorare per arrivare ad una squadra che possa arrivare in Champions League senza grossi problemi e soprattutto cercare di spodestare i neroazzurri di Milano dal vertice della classifica. Non dimentichiamo che sono sei le stagioni senza tricolore per i bianconeri. Allo stesso tempo si sta cercando di sfoltire la rosa soprattutto con i giocatori che hanno trovato meno spazio nel corso di quest'annata. In pole position per iniziare una nuova avventura c'è l'esterno destro Joao Mario. Il rientro dal Bologna è confermato e di conseguenza non si può fare altro che attendere il prossimo passaggio riguardante l'esterno portoghese.

L'esterno portoghese pensa al futuro

Joao Mario, esterno della Juventus

Il calciatore sembra essere pronto per continuare in Italia, ma indossare una nuova casacca. Quella della Fiorentina potrebbe essere la scelta perfetta per un calciatore che ha tutte le qualità per fare la differenza in Serie A e lo ha dimostrato nel corso di questi mesi proprio con il Bologna. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i dettagli su questo affare e soprattutto le cifre che potrebbero portare il terzino ad indossare la maglia del club di Firenze.

L'ennesimo affare tra i bianconeri ed i viola

Solo questione di tempo prima che possa prendere quota definitivamente l'ennesimo affare tra le due squadre. La sensazione è che la Fiorentina proverà ad imbastire unattorno ai 10 milioni di euro. I bianconeri vorrebbero fare il possibile per arrivare almeno all'obbligo finale. Una trattativa che potrebbenel corso dei prossimi giorni di mercato. Sicuramente Joao Mario non ha convinto i bianconeri e di conseguenza la sua avventura in quel di Torino è destinata a terminare.