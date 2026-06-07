Lois Openda potrebbe salutare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Il centravanti belga, arrivato la scorsa stagione dal Lipsia con le aspettative di un grande colpo, non ha rispettato le attese ed ora la dirigenza bianconera valuta la sua cessione.

Stando a quanto riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira, l’attaccante belga sarebbe finito nel mirino del Monaco. La società francese, si sarebbe già mossa effettuando i primi contatti con l’entourage del belga. Da ciò che emerge dalla prime indicazioni, l’incontro avrebbe dato segnali positivi con le parti che avrebbero iniziato a discutere i contorni di una possibile operazione.

Ipotesi di un prestito

L’ipotesi sul tavolo sarebbe quella di un trasferimento in prestito con opzione di acquisto, formula che consentirebbe al club monegasco di valutare il rendimento dell’attaccante prima di un eventuale investimento definitivo.

Secondo le informazioni riportate da Schira, al momento però il Monaco non avrebbe ancora presentato alcuna offerta ufficiale al club bianconero, che resta quindi in attesa di sviluppi concreti. Le prossime settimane, potrebbero riservarci delle novità importanti per conoscere il futuro dell’attaccante. Seguiranno aggiornamenti.