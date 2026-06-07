La dirigenza bianconera, è al lavoro in vista della prossima stagione e tra i principali obiettivi c’è quello di scegliere chi sarà il portiere titolare. Con la probabile partenza di uno fra Mattia Perin e Michele Di Gregorio, l’obiettivo sembra essere delineato: affidarsi ad un portiere di esperienza internazionale che possa garantire affidabilità e leadership tra i pali. Dopo il mancato accordo per arrivare ad Alisson Becker del Liverpool, la Vecchia Signora sembra ora aver individuato due profili su cui affidarsi. Si tratta rispettivamente del Dibu Martinez e Guglielmo Vicario.

Le parole di Alessandro Sugoni

A fare il punto sulla situazione è stato Alessandro Sugoni, giornalista di Sky Sport, che ha analizzato le possibili strategie della società torinese. Di seguito le sue parole:

"Per la porta i nomi sono il Dibu Martinez e Vicario non escludiamo un incontro per il Dibu Martinez nella prossima settimana lui peraltro ha un problema un dito, non credo siano a rischio i mondiali, però ha avuto questo infortunio recentemente.

L'estremo difensore argentino rappresenta una soluzione di grande esperienza internazionale e garantirebbe leadership e personalità. Tuttavia, l'operazione presenta alcune criticità dal punto di vista economico, soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio. Nonostante ciò, il costo del cartellino potrebbe risultare relativamente contenuto rispetto al valore del giocatore e alla sua esperienza maturata negli ultimi anni ai massimi livelli”.