Juventus, il report dell’allenamento: al lavoro verso il Verona

TORINO – La Juventus continua a lavorare per preparare al meglio la sfida di domenica sera al Verona. Il club, tramite il proprio sito ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta odierna: “Domenica, alle 20:45, la Juventus torna in campo all’Allianz Stadium e i bianconeri, questa mattina, al JTC, hanno continuato a lavorare in vista della sfida contro l’Hellas Verona. Oggi seduta di allenamento con focus sulla tattica, con partitella finale. Anche domani, vigilia della gara con gli scaligeri, i bianconeri si alleneranno al mattino, dopodichè (ore 14, in diretta su Juventus TV) Coach Pirlo incontrerà i giornalisti invitati all’Allianz Stadium”. Ma attenzione perché in queste ore sta circolando una clamorosa indiscrezione bomba per il mercato bianconero. Tra follia e realtà, arrivano conferme: Agnelli sogna il colpo impossibile! >>>VAI ALLA NOTIZIA