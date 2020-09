Juventus, il club sfida i tifosi su “MyGameRoom”

TORINO- La Juventus, tramite un comunicato ufficiale, ha sfidato i propri tifosi a testare la loro cultura bianconera: “Nell’ecosistema digitale di Juventus, da oggi, c’è una divertente novità. Si tratta di “MyGameRoom”, la piattaforma, accessibile dalla vostra pagina “MyJuve”, attraverso cui potrete divertirvi e mettere alla prova la vostra passione. Contest, quiz, sondaggi, ma anche interazione fra fans e un bellissimo social wall che di volta in volta si arricchirà di contenuti: sono solo alcuni degli ingredienti di “MyGameRoom”. Se vi collegate ora, per esempio, potete già trovare ben quattro quiz che sfidano la vostra cultura bianconera, due sondaggi e un divertente contest dedicato alla nostra nuovissima ICON collection. E non è certo finita qui: dentro “MyGameRoom” c’è un universo di contenuti pensati per voi, come le “Card Cup” da collezionare, che potete guadagnare partecipando alle attività della piattaforma, oppure la vostra “Players Map” attraverso cui potrete monitorare quanto vi divertite e interagite con noi! E se rispondete correttamente alle domande dei quiz, oltre alla soddisfazione personale, ci sono vantaggi speciali pensati apposta per voi… E allora, pronti? Si gioca!”. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivata anche una clamorosa indiscrezione di mercato in casa bianconera: all’improvviso esplode una bomba atomica, scambio folle! >>>VAI ALLA NOTIZIA