Juventus, i convocati di Pirlo per la Roma: si a Dybala e Morata

TORINO- La Juventus ha da poco diramato la lista dei convocati di Andrea Pirlo in vista del match di domani contro la Roma. Prima convocazione ufficiale per Alvaro Morata, così come è anche la prima chiamata stagionale per Paulo Dybala, da poco tornato da un infortunio:

PORTIERI: Szczesny, Buffon, Pinsoglio.

DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Demiral, Frabotta.

CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Rabiot, Bentancur, Portanova, Kulusevski.

ATTACCANTI: Ronaldo, Morata, Dybala, Douglas Costa, Vrioni.