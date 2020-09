Calciomercato Juventus – Forse ci siamo, c’è l’annuncio: “Svolta vicina!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Poco più di una settimana a disposizione per regalare ad Andrea Pirlo gli ultimi colpi di calciomercato. La Juventus, come ormai sappiamo molto bene, è concentrata sulle cessioni. Se Paratici riuscirà a piazzare alcuni elementi in uscita, poi potrà tornare ad operare in entrata. Un paio o forse anche altri tre colpi per completare la rosa bianconera. E, per uno di questi, la situazione si starebbe scaldando in queste ore. La trattativa infatti potrebbe essere vicina alla svolta.

Lo racconta Sportmediaset.it, che sottolinea come il mercato della Juve continui ad essere legato al futuro di Milik: “I bianconeri ora aspettano nuovi sviluppi sull’asse Napoli-Everton per riportare a Torino Moise Kean. Pirlo ha chiesto un’altra punta e l’ex bianconero corrisponde perfettamente al profilo chiesto dal Maestro per completare la rosa. Un domino da incastrare in tempi stretti, anche se la svolta ormai sembra vicina. Se l’affare tra il club di Ancelotti e De Laurentiis per Milik dovesse andare in porto come sembra, l’Everton poi libererebbe infatti Kean per la Juve”. E, proprio a tal proposito, sono arrivate anche altre pesanti conferme.

Anche secondo Tuttosport infatti, Kean si starebbe avvicinando sempre di più al ritorno in bianconero. Ancelotti lo ha lasciato fuori nell'ultima partita di campionato, la situazione potrebbe sbloccarsi definitivamente negli ultimi giorni di calciomercato. Tutto passa da Milik all'Everton: il club inglese sembrerebbe disposto a mettere sul piatto i 25 milioni di euro necessari a convincere il Napoli. Se il polacco volerà in Inghilterra, Kean potrà fare il percorso opposto, sbarcando a Torino. Ma non è ancora tutto. Altri rinforzi per il Maestro: ecco come sarà la formazione definitiva di Andrea Pirlo con Morata e gli altri nuovi colpi in arrivo!