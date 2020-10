Juventus, i convocati di Pirlo per la Dinamo Kiev: torna Ramsey

TORINO- In questi minuti Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati della Juventus per la gara di domani contro la Dinamo Kiev. Assenti gli infortunati Alex Sandro e De Ligt, oltre a Ronaldo e McKennie, risultati positivi al Covid. C’è invece Aaron Ramsey, escluso dai presenti per il match di Crotone:

PORTIERI: Szczesny, Buffon, Pinsoglio.

DIFENSORI: Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta.

CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.

ATTACCANTI: Morata, Dybala.