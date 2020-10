Juventus, boom social: quarto club più seguito d’Europa

TORINO- IQUII Sport, nel corso dell’aggiornamento del The European Football Report, ha effettuato un’analisi riguardo la crescita sui social dei club europei. La Juventus può vantare 102,4 milioni di seguaci tra Facebook (42,7), Instagram (43,5), Twitter (11,6), Youtube (3) e TikTok (1,6). Nell’ultimo mese c’è stata una crescita del 23%, che permette alla Vecchia Signora di piazzarsi al quarto posto tra i club più seguiti in tutta Europa. Primo il Barcellona (272,1 milioni di seguaci), poi il Real Madrid 269,9) e il Manchester United (139). Gran merito di questo boom, per i bianconeri, è dovuto ovviamente all’arrivo di Cristiano Ronaldo nell’estate del 2018. Ma attenzione perché nelle scorse ore è arrivata anche un’altra enorme notizia in casa bianconera. Cristiano Ronaldo avrebbe preso una decisione clamorosa: ecco cosa sappiamo >>>VAI ALLA NOTIZIA