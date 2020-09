TORINO – Tra le tante trattative di mercato che sta intraprendendo la Juve in queste ultime settimane, c’è da registrare anche la trattativa che sta per portare il baby bianconero Olivieri all’Empoli. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio attraverso Sky Sport infatti, le due società avrebbero trovato un accordo di massima per il prestito secco.