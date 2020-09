Calciomercato Juventus, boom Balzarini: “Attenzione, ho conferme ufficiali”

Calciomercato Juventus, grosse novità: la raffica di Balzarini

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come suo solito, Gianni Balzarini – giornalista di Mediaset sempre molto vicino ed informato sulle questioni di casa bianconera – ha fatto il punto sulle ultime notizie di calciomercato della Juventus sul proprio canale YouTube. Ecco quanto ha rivelato: “C’è stato un incontro tra la Juve e l’entourage di Luis Suarez. E’ stato un incontro esplorativo: non c’è nessun accordo raggiunto. Vi posso ufficialmente smentire la notizia di un accordo già trovato tra le parti. Ci sono stati dei discorsi importanti durante i quali sostanzialmente si è capito che Suarez sarebbe contento di venire alla Juventus, ma il giocatore deve assolutamente liberarsi dal contratto che lo lega al Barcellona. Lui è legato al club spagnolo da un altro anno di contratto e pretende il pagamento dell’intero anno di contratto che gli rimane. Poi si può sempre trovare un accordo, ma ci vorrà un po’ di tempo. Questa è la situazione di Suarez, che a mio avviso continua a rimanere il piano B. Il primo obiettivo, dal punto di vista tattico, resta sempre Edin Dzeko. Anche su questo ho conferme ufficiali: Dzeko sarebbe pronto a vestire la maglia bianconera, ma è bloccato da De Laurentiis. E attenzione perché questa situazione potrebbe favorire Suarez su Dzeko per l’attacco della Juve di quest’anno, ma anche aprire nuovi scenari per la prossima stagione. Se Milik non dovesse muoversi da Napoli, la Juventus potrebbe intervenire la prossima estate portandolo a Torino a parametro zero e intanto punterebbe su Luis Suarez da subito. Potrebbe essere uno scenario importante. C’è ancora molto tempo a disposizione, anche se la Juve ha abbastanza fretta di chiudere la situazione attacco. Anche perché c’è la questione Dybala”. E anche sulla Joya, Balzarini ha voluto fare chiarezza.

"Ho detto che per me è quasi impossibile quella voce che parlava di un'offerta del Barcellona di 80 milioni più Suarez per Dybala perché Suarez non accetterebbe mai di entrare in una trattativa e di essere merce di scambio dopo che il Barça lo ha scaricato. Questa è la sensazione che ho, data anche da qualche conferma e un po' di esperienza. Se lui è avvelenato con il Barcellona, non accetterà mai di essere merce di scambio. Attenzione però al nome di Paulo Dybala perché, qualora Messi si liberasse veramente dal Barcellona, i blaugrana potrebbero davvero andare alla carica per la Joya. Senza più Messi, il Barcellona avrebbe necessità di un giocatore di queste caratteristiche. Stiamo comunque parlando di uno scenario abbastanza difficile". Insomma, in casa Juve il tema attacco continua a tenere banco. Suarez, Dzeko, Milik e Dybala: presto ogni dubbio dovrà essere risolto e ogni tassello andrà al suo posto.