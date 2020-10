Juve, senza Ronaldo la vittoria è quasi un’utopia

TORINO – La Gazzetta dello Sport, quest’oggi, ha riportato il dato delle vittorie ottenute dalla Juventus senza Cristiano Ronaldo in campo. In 18 occasioni, i bianconeri hanno ottenuto 10 vittorie, poi 3 pareggi e 3 sconfitte, per un totale del 55% di successi. Con il fenomeno portoghese a disposizione, la percentuale si alza sensibilmente. In 91 casi, infatti, la Juve di Cr7 ha vinto 61 volte, con una percentuale del 67%. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata una clamorosa novità di mercato in casa bianconera. Ultim’ora improvvisa, l’annuncio sta facendo il giro del web: “Pronta una super offerta!” >>>VAI ALLA NOTIZIA