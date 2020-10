Calciomercato Juventus, ultim’ora improvvisa: “Pronta una super offerta!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il calciomercato non si ferma davvero mai. Non passa giorno infatti senza che si parli di qualche indiscrezione (alcune volte anche assolutamente clamorosa) relativa al mercato della Juventus. Come sempre, noi vi aggiorniamo su ogni voce che circola in ambiente bianconero, sottolineando di volta in volta cosa ci risulta circa le novità in questione. In tal senso, particolare attenzione meritano alcune grosse suggestioni che in queste ore sono arrivate direttamente dalla Spagna e che stanno facendo rapidamente il giro del web.

La notizia del giorno (e anche bella grossa) è stata lanciata infatti da Don Balon. Secondo il noto portale iberico specializzato appunto in calciomercato, alla Continassa sarebbe in arrivo un’offerta davvero grossa. Per chi? Questa volta al centro delle voci è finito Matthijs de Ligt, che la Juve attende di recuperare dall’infortunio alla spalla. In particolare, sarebbe il Real Madrid la squadra che starebbe per proporre alla Vecchia Signora un maxi affare. I Blancos infatti sarebbero pronti ad offrire i cartellini di Marcelo e Eder Militao in cambio di quello del difensore olandese. Di fronte ad un’offerta del genere dunque, cosa potrebbe succedere?

Premettendo che la notizia è ancora tutta da verificare e prendendo per buono che un giocatore delle qualità e delle potenzialità di de Ligt possa tranquillamente interessare al Real Madrid, la Juventus ha comunque le idee ben chiare. Il centrale classe ’99 non si muove. Semplice e conciso. La Juve ha investito tantissimo per portare il ragazzo a Torino e ora lo considera un perno fondamentale della squadra, sia del presente che del futuro. Da quanto ne sappiamo quindi, se davvero arrivasse un’offerta del genere, le porte della Continassa rimarrebbero chiuse. Ma, parlando sempre di mercato, non è ancora tutto. Rivoluzione bianconera in arrivo, parte il progetto giovani: in programma altri colpi alla Kulusevski, ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA