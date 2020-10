Juve, senti Capello: “Non è più tempo di esperimenti, un vantaggio giocare subito con il Barca”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, l’ex mister bianconero Fabio Capello ha parlato dopo il successo della Juve sulla Dinamo Kiev: “Un vantaggio per la Juve è che la sfida con il Barcellona arrivi subito e per di più senza Piquè in campo. La squadra si è ritrovata, la strada è tracciata ed è evidente che Pirlo guidi una macchina che deve vincere e non può solo partecipare. Io sono per fare esperimenti quando c’è tempo e ai bianconeri questo adesso manca. Vanno messi in campo i giocatori che già si sa quanto valgono”.