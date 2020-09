Juve, per Scamacca è sfida al Genoa

TORINO- La Juventus è sempre in cerca di un vice-Morata da regalare ad Andrea Pirlo, così che il tecnico possa affrontare con meno apprensione tre competizioni. Tra i vari nomi fatti c’è anche quello di Gianluca Scamacca, rientrato al Sassuolo dopo il prestito all’Ascoli dell’annata passata, in cui ha messo a segno 9 reti in 33 presenze di Serie B. Sull’attaccante, che rimane comunque una seconda scelta per i bianconeri, c’è però anche il Genoa. Ma attenzione perché adesso stanno circolando anche altre grosse novità per il mercato bianconero. Intreccio pazzesco: Paratici mette il turbo e pensa al colpaccio! >>>VAI ALLA NOTIZIA