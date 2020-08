Juve, Nedved chiama Suarez

TORINO – Quelle che verranno saranno settimane decisive in ottica mercato, con la Juventus che è divisa dalla scelta in attacco tra Dzeko e Suarez. Quello più a portata di mano sarebbe il bosniaco, il quale ha avuto anche la benedizione di Andrea Pirlo, ma il vero obiettivo della dirigenza della Continassa resta il Pistolero. Stando a quanto riportato dai maggiori quotidiani nazionali infatti, l’attaccante del Barça sarebbe stato contattato telefonicamente dal ds bianconero Pavel Nedeved, il quale sta tentando in tutti i modi di arrivare all’uruguaiano.