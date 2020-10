Juve, multato Paratici per offese agli ufficiali di gara

TORINO – Guai in vista per la Juve e soprattutto per Fabio Paratici, autore di un gesto che, sta facendo discutere. Il ds bianconero infatti, si sarebbe lasciato andare a qualche offesa di troppo, rivolta all’indirizzo degli ufficiali di gara nella partita contro il Crotone. L’episodio in questione tratterebbe la rete annullata a Morata. Ad annunciarlo è stato il Giudice Sportivo della Lega Serie A, il quale ha applicato un’ammenda di circa 10.000 euro.

”Multa di diecimila euro per Fabio Paratici in quanto non autorizzato, al 43° del secondo tempo, stazionava in prossimità della panchina rivolgendo frasi irrispettose nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”, si legge nelle motivazioni del Giudice Sportivo”.