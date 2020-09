TORINO – Dopo aver praticamente messo le mani su Luis Suarez, in casa Juve si sta lavorando per regalare un altro colpo di spessore ai tifosi. Il nome che da tempo circola sul taccuino di Paratici è quello di Aouar, sul quale però c è la corte serrata delle big di mezza Europa. Al momento la dirigenza della Continassa sembra avere una corsia preferenziale e ha fatto sapere di voler concludere l’affare, per una cifra vicina ai 50 milioni di euro.