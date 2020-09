Juve, è iniziata l’asta per Aouar

TORINO – Uno degli obiettivi dichiarati dalla Juventus è sicuramente il talento del Lione Aouar. Il giovane talento ha stregato tutte le big in questa ultima edizione di Champions e proprio per questo, la corte sul ragazzo è agguerrita. Così agguerrita, da far partire una vera e propria asta, con una base di partenza di almeno 50 milioni di euro. A contenderselo, oltre ai bianconeri, ci sono anche i club inglesi, City e Arsenal su tutti. Ma attenzione perché nel frattempo sono arrivate anche moltissime altre novità per il mercato bianconero. Raffica di notizie da Gianni Balzarini, ecco la conferma: “Si è riaperto uno spiraglio…” >>>VAI ALLA NOTIZIA