Calciomercato Juventus, trattativa a sorpresa: Paratici può sfilarlo a Conte!

Calciomercato Juventus, spunta un grosso nome a sorpresa

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Soprattutto in tempi di mercato, è abbastanza scontato che spuntino all’improvviso voci ed indiscrezioni a sorpresa. L’ultima novità per il calciomercato della Juventus ad esempio arriva dall’Inghilterra, dove alcuni media d’oltremanica rilanciano l’interesse bianconero per un grosso nome, che tra l’altro sarebbe già nel mirino di Antonio Conte. Stiamo parlando di Tanguy Ndombele, centrocampista classe ’96 che potrebbe lasciare il Tottenham nel corso di questa sessione di mercato. Il forte mediano francese infatti sarebbe stato tagliato fuori dal progetto di José Mourinho e così gli Spurs si sarebbero convinti a metterlo sul mercato. Come detto, i nerazzurri sarebbero da tempo al lavoro sul ragazzo, tanto che si è parlato di un possibile scambio con Skriniar. Conte cerca un centrocampista muscolare ma anche di qualità e Ndombele sarebbe perfetto da questo punto di vista. Ma ora, come sottolineato anche da TuttoJuve.com, Fabio Paratici potrebbe approfittare dell’occasione e farsi avanti con un’offerta molto interessante. La Vecchia Signora infatti potrebbe mettere sul piatto della bilancia uno tra Bernardeschi e Douglas Costa, giocatori che potrebbero piacere e far comodo a Mourinho. La suggestione è stata lanciata, anche se – almeno da quello che ci risulta – la Juve starebbe cercando un centrocampista con caratteristiche leggermente differenti da quelle di Ndombele. Più una mezzala di inserimento e qualità che un mediano di quantità, anche perché a Torino è sbarcato McKennie che ha un profilo simile. Staremo a vedere: se fosse confermato l’interesse bianconero, potrebbe anche trattarsi solo di un’azione di disturbo nei confronti di Beppe Marotta e Antonio Conte. Chissà. Ma non è ancora tutto. Nel frattempo infatti occhio anche al mercato in uscita, Pirlo può dare il via libera a ben 9 cessioni: ecco la lista nera! >>>VAI ALLA NOTIZIA