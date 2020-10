TORINO- Ultimi giorni di mercato, con la Juventus ancora in cerca di un esterno offensivo. I bianconeri continuano a spingere per l’arrivo a Torino di Federico Chiesa, ma è difficile chiudere una trattativa così importante in poche ore. Per questo, secondo Tuttosport, non sarebbe ancora tramontata l’idea di uno scambio con il Barcellona, coinvolgente Douglas Costa e il francese Ousmane Dembelé, fuori dai piani di Koeman.