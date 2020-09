Juve, Bellerin più lontano: Psg in pole

TORINO- La Juve è alla ricerca di un terzino destro che possa sopperire alla possibile cessione di Mattia De Sciglio, che al momento non rientra nei piani di mister Pirlo. Come riferito dalla stampa francese, però, non sarebbe Hector Bellerìn il nuovo rinforzo per il club bianconero. Accostato ai campioni d’Italia nelle scorse settimane, infatti, lo spagnolo scuola Barcellona sarebbe vicino al trasferimento al Psg. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, è arrivata una gigantesca notizia per il mercato bianconero. Esplode la bomba, l’annuncio è clamoroso: “Andrà alla Juve!” >>>VAI ALLA NOTIZIA