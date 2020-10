Il curioso retroscena di Mertens: “Alla Juve non ci vado”

TORINO – Da sempre nel mondo del calcio, ogni anno assistiamo a trasferimenti di mercato che, segnano inevitabilmente la storia di questo sport, come accaduto recentemente alla Juventus con Cristiano Ronaldo, o con il Psg che, grazie all’acquisto di Killian Mbappè, ha pagato la cifra piu alta mai spesa per un calciatore. Ma sono tanti anche i colpi sfumati o mai annunciati, quelli definiti sotto traccia ma che all’ultimo, per un motivo o per l’altro, saltavano, come accaduto alla Juve per Dries Mertens. Già, perchè stando a quanto dichiarato in questi istanti dal giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, ci sarebbe un curioso retroscena di mercato legato proprio all’attaccante belga. Queste le dichiarazioni: “La Juventus a sorpresa aveva fatto una proposta a Mertens. Lo volevano in bianconero, c’è stata un’offerta ma lui ha risposto: “Ma tu si pazz! Alla Juve non ci vado“. In quella stagione poi, ad approdare sotto la Mole fu Gonzalo Higuain.