TORINO – Il caso Higuain è pronto a scoppiare in vista del prossimo mercato. L’argentino, per cui lo spazio in bianconero sembra restringersi sempre di più, potrebbe lasciare la Juve al termine di questa stagione. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, non è da escludere un suo addio tramite scambio, in un mercato che lo stesso Paratici aveva definito come potenzialmente ricco di operazioni di questo tipo.