Calciomercato Juventus, attenzione: Paratici lavora ad un colpo segreto!

Ultime notizie mercato Juve

Calciomercato Juventus, annuncio a sorpresa: colpo segreto in canna

NEWS MERCATO JUVE – Aumentano le suggestioni e le indiscrezioni che riguardano il prossimo calciomercato della Juventus. Come accade ormai ogni giorno, anche in queste ultimissime ore sono arrivate altre novità sui possibili movimenti di Fabio Paratici che starebbe valutando diverse opzioni. In particolare, bisogna fare attenzione alla notizia che parla di un forte interessamento della Juve per un giocatore per il quale Paratici starebbe lavorando concretamente sotto traccia: un colpo a sorpresa che il CFO bianconero starebbe trattando in gran segreto >>>CONTINUA A LEGGERE