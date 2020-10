TORINO- La maledizione dei gol annullati no nsembra volersi staccare da Alvaro Morata, che contro il Barcellona si è visto non convalidare ben tre realizzazioni. Arrivato a quota 5 “gol fantasma”, come riportato da Tuttosport, l’entourage del numero 9 spagnolo si sarebbe detto frustrato e scontento del Var. A non convincere, in particolare, sarebbe la scelta dei frame utilizzati per determinare la posizione di fuorigioco.