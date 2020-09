Gentile: “De Ligt uno dei migliori difensori del campionato, sorpreso dalla nomina di Pirlo”

TORINO- Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’ex difensore della Juventus Claudio Gentile ha parlato della situazione in casa bianconera: “Gol subiti? Non è stato solo un problema della difesa. Il centrocampo non faceva filtro, ma se con 43 gol subiti il campionato si è vinto comunque ci sono difficoltà maggiori nelle avversarie. De Ligt è tra i migliori difensori della Serie A. Lui è il futuro, un libero che imposta. Pirlo? Mi ha sorpreso la scelta della Juve, ma sono curioso di vederlo all’opera. Era un grande giocatore, vedremo cosa sarà capace di fare ora”.