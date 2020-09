Calciomercato Juventus, c’è un rischio enorme: “Può esplodere il caos!”

Calciomercato Juventus, suona l’allarme rosso

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Tante, anzi tantissime le questioni ancora aperte e da risolvere in casa bianconera per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Dal ballottaggio per il nuovo attaccante titolare, al grosso problema delle cessioni. Dagli altri colpi ancora in programma per completare la rosa, ad alcuni “casi” che continuano a tenere con il fiato sospeso i tifosi bianconeri. Tutte situazioni che, prima o poi, dovranno trovare uno sbocco definitivo. Fabio Paratici è al lavoro su ognuno di questi fronti, ma ce n’è in particolare uno che preoccupa e non poco a Torino.

Stiamo parlando ovviamente del futuro di Paulo Dybala, ancora diviso tra un rinnovo che lo blinderebbe alla Juve e le voci di mercato. Ne ha parlato approfonditamente il noto giornalista Stefano Agresti. “La Juve, il contratto di Dybala e l’effetto avvoltoi: Paulo firma o esplode il caos”. Così titola il direttore di calciomercato.com, che ha sottolineato come, in mancanza della firma sul contratto prima della fine di questa sessione di mercato, il pericolo di perdere la Joya possa diventare davvero molto concreto.

"Se il club bianconero non blinda adesso il suo attaccante, corre il pericolo di presentarsi tra un anno con un calciatore straordinariamente prezioso – anche sul piano economico – prossimo alla scadenza. Un bel guaio", scrive Agresti che poi conclude: "È per scongiurare che l'effetto avvoltoi coinvolga anche Dybala che la Juve deve rinnovargli il contratto in tempi brevi. Altrimenti il rischio che l'argentino voli via gratis diventa concreto". Insomma, tra le tante questioni ancora in ballo, Paratici dovrà fare molta attenzione anche a quella relativa a Paulo Dybala, che si trascina ormai da troppo tempo senza una soluzione.