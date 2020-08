Gaffe di Paola Ferrari: Juve ripescata in Champions League? E’ una fake news

TORINO – In queste ore in rete è circolato uno screen del televideo che parlava di un possibile ripescaggio della Juve in Champions League al posto dell’Atletico Madrid. Due calciatori dei Colchoneros infatti hanno contratto il coronavirus, cosa che ha fatto scattare la provocazione. Ovviamente non c’è nulla di vero, ma la giornalista Paola Ferrari pare averci creduto, postando sul proprio profilo Twitter il suddetto screen, commentando con un eloquente: “Boom”. La cosa ha subito scatenato le reazioni dei tifosi bianconeri che hanno commentato in massa la gaffe social della Ferrari, tanto che la giornalista si è dovuta difendere in un post successivo, giustificandosi così : “Ehh come vi scaldate! Ho detto solo che mi sarebbe piaciuto! Come accadde alla Danimarca nell’Europeo del ‘92“.