Calciomercato Juventus, notizie a sorpresa e voci clamorose: la raffica!

Calciomercato Juventus, tantissime novità: ecco la raffica del giorno

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Sono ore di fuoco dalle parti della Continassa per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera sta programmando ogni mossa possibile nell’intento di regalare ad Andrea Pirlo una rosa ringiovanita, rinforzata e soprattutto idonea con le sue idee tecnico-tattiche. Quindi di carne al fuoco, sia per quanto riguarda il mercato in entrata che in uscita, è davvero tanta. Partiamo dunque con la raffica di calciomercato del giorno. La notizia più pesante circolata nelle ultime ore riguarda Paulo Dybala: secondo la Gazzetta dello Sport, il futuro dell’argentino è ancora incerto. Sia chiaro, la Juve punta fortissimo sulla Joya e avrebbe tutte le intenzioni di fondare il nuovo corso su di lui e di blindarlo con un rinnovo. Ma il punto è che se arrivasse una super offerta, la Vecchia Signora non chiuderebbe a prescindere le porte ma la prenderebbe in considerazione. Servirebbe comunque una proposta irrinunciabile per lasciar partire Dybala. Occhio poi ai movimenti a centrocampo. Mollato definitivamente Tonali, fari puntati su Rodrigo De Paul. Stando a quanto riferito da Sportmediset, Paratici sarebbe tornato alla carica per l’argentino che piace tantissimo a Pirlo. Nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti tra il procuratore di De Paul e la dirigenza bianconera, con l’Udinese che chiede circa 35 milioni per il classe ’94. Nell’operazione potrebbero essere inserite contropartite tecniche per abbassare le pretese economiche del club friulano. Il nome giusto potrebbe essere quello di Mandragora, che la Juve si starebbe avvicinando a controriscattare. La possibile sorpresa per la mediana? Attenzione a Thomas Partey, giocatore dell’Atletico Madrid che secondo Sportitalia la Juventus starebbe seguendo con attenzione. Capitolo a parte poi per l’attacco.

Detto della situazione di Paulo Dybala, Fabio Paratici è sempre alla ricerca di almeno una prima punta di grande livello. Ma lì davanti i colpi potrebbero essere anche più di uno: magari un attaccante già pronto più un altro giovane e di grande prospettiva. L’obiettivo numero uno per il reparto offensivo è sempre Arek Milik, ma la trattativa con il Napoli non decolla. Circola sempre il nome di Alvaro Morata come suggestione, ma la Juve starebbe battendo concretamente anche altre piste. Sportitalia ha confermato i contatti tra Paratici e la Roma per Edin Dzeko, ma il sogno nel cassetto sarebbe Duvan Zapata. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, dopo l’impegno in Champions League dell’Atalanta, la Juve tenterà un nuovo affondo per il centravanti colombiano. Pista molto difficile visto che la Dea spara altissimo (non meno di 60 milioni di euro), ma Paratici vuole provarci inserendo magari qualche contropartita tecnica. In ballo con l’Atalanta potrebbe esserci poi anche il nome di Robin Gosens, visto che Pirlo chiede un rinforzo per la corsia mancina. Ma non è ancora tutto. Sul taccuino di Pirlo infatti sono finiti anche tantissimi altri grossi obiettivi sui quali la Juventus starebbe già lavorando. In particolare, nel mirino sarebbero finiti ben 13 grossi nomi: ecco la lista della spesa completa di Andrea Pirlo! >>>VAI ALLA NOTIZIA