Ex Juventus, per Sarri possibile futuro alla Roma

TORINO- Nonostante uno scudetto portato in bacheca, Maurizio Sarri non ha mai convinto l’ambiente Juventus e la separazione è stata inevitabile, soprattutto alla luce della deludente eliminazione in Champions per mano del Lione. Il tecnico toscano è ora senza panchina, ma non mancano i club interessti a lui. Come riferito dal Corriere della Sera è la Roma a tenere d’occhio la situazione, specialmente in caso di addio di Fonseca, il cui operato è oggetto di valutazione. Con Sarri potrebbe approdare nella capitale, in veste di dirigente, il tedesco Rangnick, accostato al Milan negli scorsi mesi.