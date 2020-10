ESCLUSIVA – Pjanic non è contento del Barca e vuole tornare in Italia

TORINO – Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Potrebbe essere questa la sorte tra Miralem Pjanic e la Juventus, ovviamente si tratta solamente di ipotesi planetarie al momento, dato che l’ex giallorosso è da poco approdato nel club capitanato da Leo Messi, dove sta facendo moltissima fatica ad inserirsi. Vuoi per gli spazi ridotti, vuoi per una questione di ambientamento non del tutto maturata, ma la volontà di Mire, sembrerebbe essere quella di ‘rincasare’ in Italia. Già, perche stando a quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, attraverso fonti riservate e molto vicine al giocatore, tra gli umori di Pjanic regna il malcontento generale per la sua nuova esperienza in Spagna, tanto da aver fatto intendere di essersi quasi pentito della decisione presa. Come gia anticipato, si tratta solamente di un ipotesi, ma da qui alla fine della stagione, il vento potrebbe cambiare.