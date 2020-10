News Juve – Barcellona, novità bomba da Paganini: “Mi dicono che…”

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS – Torna la Champions League e la Juve è chiamata ad una grande prova contro il Barcellona. Un big match dal grandissimo valore, che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Una partita che, nelle ultime ore, è stata preceduta da tantissime (e pesantissime) notizie che potrebbero coinvolgere entrambi i club. In casa Barcellona infatti, proprio alla vigilia dell’incontro con la Juventus, è arrivata la notizia delle dimissioni rassegnate dal presidente Bartomeu e tutta la giunta direttiva. Una novità enorme che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe avere ripercussioni anche in casa bianconera.

A svelare l’indiscrezione è stato il noto giornalista Paolo Paganini sul proprio profilo Twitter. Ecco quanto riferito dall’esperto di mercato della Rai: “Si è dimesso Bartomeu, si andrà a nuove elezioni al Barcellona e in base a chi poi diventerà presidente ci sarà anche un cambio a livello di gestione sportiva e i miei amici catalani mi dicono che un nome molto gettonato è quello di Paratici“. Insomma, il club blaugrana potrebbe ripartire dal dirigente bianconero, che rimane in scadenza di contratto con la Juventus.

Tornano dunque di moda le indiscrezioni sul futuro di Paratici, dopo le voci che fino a qualche tempo fa lo hanno avvicinato ad altri club, come ad esempio la Roma del nuovo presidente Friedkin. Agnelli lo ha riconfermato, sottolineando come il contratto in scadenza del dirigente non sia una preoccupazione. Ma se le notizie dell’interessamento del Barcellona dovessero essere confermate, le cose ovviamente potrebbero cambiare. Con o senza Paratici comunque, la Juventus ha già deciso il piano per il futuro. Rivoluzione bianconera, parte il progetto giovani: in arrivo altri colpi alla Kulusevski, ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA