Emerson Palmieri, la Juve torna a bussare alla porta del Chelsea

TORINO- La cessione ormai definita di Luca Pellegrini, e quella probabile di Mattia De Sciglio, constringono la Juventus a tornare in cerca di un’alternativa ad Alex Sandro. Il giovane Frabotta ha fin qui ben figurato, ma c’è incertezza a causa della sua mancanza di esperienza. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, quindi, il club bianconero avrebbe riallacciato i contatti con il Chelsea per parlare del trasferimento di Emerson Palmieri. L’esterno italo-brasiliano è fuori dai piani di Lampard e potrebbe partire per 25 milioni di euro.