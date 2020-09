El Shaarawy, il Bologna sfida la Juve

TORINO- Con la possibile cessione di Douglas Costa, nella rosa della Juventus si libererebbe il posto per un esterno offensivo. I bianconeri starebbero seguendo la situazione di Stephan El Shaarawy, che potrebbe lasciare la Cina per giocarsi al meglio le sue chances di per l’Europeo della prossima estate. Come riportato da Tuttosport, però, anche il Bologna sarebbe sulle tracce dell’ex romanista. I rossoblù sognano il colpaccio, sapendo però che il classe ’92 percepisce al momento 16 milioni netti di ingaggio l’anno. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate altre clamorose novità per il mercato bianconero. Dzeko è vicinissimo, ma non solo: ora spunta anche un altro grosso nome nuovo! >>>VAI ALLA NOTIZIA