Calciomercato Juventus, Dzeko vicinissimo e non solo: c’è un nome nuovo!

Calciomercato Juventus, Dzeko ma non solo: spunta un grosso nome

MERCATO JUVE – Il calciomercato bianconero non è per deboli di cuore. Preparatevi perché ce ne sono delle belle. Alla Continassa ogni giorno si cerca di trovare la quadra per costruire la squadra più equilibrata e forte possibile. Ci sono importanti risvolti per quanto riguarda la telenovela centravanti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Sport Mediaset il colpo Luis Suarez è praticamente saltato. I bianconeri hanno virato su Dzeko, pronto per lui un biennale da 7,5 milioni di euro. Poche ore fa Milik è stato avvistato mentre lasciava il ritiro a Castel Volturno. Potrebbe essere la prova tangibile che il polacco abbia deciso di accettare la proposta dei giallorossi, dando così il via libera a Paratici per l’acquisto del bosniaco. Non solo Dzeko però.

I bianconeri non sono soltanto alla ricerca di un centravanti ma anche di un esterno e di una quarta punta. Gli ultimi nomi aggiunti alla lista sono quelli di Moise Kean, Stephan El Shaarawy, Federico Chiesa, ma in queste ore è spuntato anche quello di Yannick Carrasco. Dalla Spagna il Mundo Deportivo parla di un vero e proprio “apprezzamento ossessivo” da parte dei bianconeri per i calciatori della squadra di Simeone. Più volte il suo nome è stato accostato a quello dei campioni d’Italia. Il 27enne belga era rimasto affascinato dai tanti e “facili” soldi cinesi, ma adesso è pronto a rimettersi in gioco e a tornare nel calcio che conta. Non sarà facile però portarlo in Italia ma si può fare. Ecco come.

La squadra di Simeone ha appena riaccolto a Madrid il talento belga per 27 milioni. Per questo motivo un trasferimento in Italia alla corte di Andrea Pirlo sembrerebbe difficile ma, soprattutto in questa sessione di mercato, mai dire mai. La squadra di Agnelli prima avrebbe bisogno di fare cassa con una cessione importante come quella di Douglas Costa. Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Luca Momblano a Casa Juventibus, per il brasiliano sarebbe arrivata un’importante offerta dalla Turchia. Qualora l’affare con il club turco dovesse andare in porto, i bianconeri avrebbero i soldi necessari per tentare l’impresa e affondare gli artigli su Carrasco. L’alternativa sarebbe quella di uno scambio proprio tra l’attaccante belga e “Flash” all’Atletico: staremo a vedere. Ma non è ancora tutto. Andrea Pirlo infatti chiede anche altri rinforzi subito per completare la rosa: servono almeno altri 5 colpi, ecco tutti i nomi! >>>VAI ALLA NOTIZIA