Ekdal: “Juve molto forte, ma non abbiamo fatto la partita che volevamo”

TORINO- Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, ha commentato così la sconfitta di ieri sul campo della Juventus: “Nel primo tempo abbiamo lasciato loro troppo campo, non siamo stati aggressivi come avremmo dovuto. Nella ripresa siamo andati meglio, anche se dopo il secondo gol ci siamo disuniti. Loro sono molto forti, ma noi non abbiamo fatto la nostra miglior partita. Possiamo e dobbiamo fare molto meglio di così”.