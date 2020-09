Dzeko, il retroscena: il bosniaco era pronto a trasferirsi a Torino

TORINO- Domani sera all’Olimpico andrà in scena il match tra Roma e Juventus. Una sfida che Edin Dzeko avrebbe potuto giocare in maglia bianconera ma che, come accaduto negli ultimi 5 anni, affronterà con i giallorossi. Repubblica riporta oggi un retroscena riguardante proprio il bosniaco, che era ormai pronto a trasferirsi a Torino, convinto anche dalle numerose chiamate di Chiellini e Bonucci. La trattativa, come sappiamo, è poi sfumata, visto l’arrivo di Morata in bianconero. E Dzeko è così rimasto a Roma, ma la situazione non sarebbe esattamente tranquilla…