TORINO- In casa Juventus si continua a discutere del rinnovo di Paulo Dybala che, almeno per il momento, è ancora lontano dall’arrivare. Come spiegato da Tuttosport, il motivo principale dei rallentamenti nelle trattative è dovuto alla situazione Covid creatasi in questi mesi. L’addio burrascoso di Sarri, con cui il numero 10 aveva un ottimo rapporto, è stato poi un altro brutto colpo al prolungamento dell’accordo.