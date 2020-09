TORINO- Paulo Dybala non sarà disponibile domani contro la Sampdoria a causa del problema fisico che si porta dietro dalla partita con il Lione dello scorso agosto. Il numero 10 argentino salterà così l’esordio in campionato della Juventus, ma punta ad esserci nella partita contro la Roma della prossima settimana. Come confermato da lui sui social, il recupero procede bene e Pirlo può tirare un sospiro di sollievo: