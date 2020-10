TORINO- Alla vigilia di Juventus-Napoli, big match della terza giornata di campionato, in casa bianconera il più grande punto interrogativo è la presenza in campo di Paulo Dybala. L’argentino è ormai recuperato ma, come riportato da Tuttosport, Andrea Pirlo vorrebbe evitare possibili ricadute. Probabile, quindi, una nuova panchina per il numero 10 dopo quella della settimana scorsa a Roma.