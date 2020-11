Dybala, continuano le difficoltà: mai in partita con lo Spezia

TORINO – La vittoria per 4-1 della Juventus in casa dello Spezia porta anche note negative ad Andrea Pirlo. Una su tutte la situazione di Paulo Dybala, che ha giocato la sua terza gara stagionale. L’argentino non ha mai inciso, entrando raramente nel vivo del gioco e, per questo, è stato sostituito al 56′ da Ronaldo, autore invece di una doppietta. Uscito dal campo, l’argentino è apparso scuro in volto e contrariato, a certificare un momento di forma certamente non ottimale. Ma attenzione perché, proprio dopo la vittoria, sono arrivate anche alcune grosse novità di mercato in casa bianconera. Paganini svela i piani per gennaio: “La Juve pensa a…” >>>VAI ALLA NOTIZIA