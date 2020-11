Calciomercato Juventus, Paganini svela i piani per gennaio: “Si pensa a…”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – In casa Juventus sono in corso delle valutazioni. Ovviamente si guarda con attenzione a questo inizio di stagione sotto la guida di Andrea Pirlo e si pensa anche al futuro, come sempre. Queste valutazioni, per forza di cose, coinvolgono anche il calciomercato. Tra 60 giorni infatti riaprirà ufficialmente la sessione invernale di mercato, ma le strategie vanno programmate preventivamente. Bisogna ovviamente muoversi in anticipo per arrivare pronti e con le idee chiare sul da farsi. Pirlo avrà voce in capitolo e la dirigenza sta già pensando a quale innesto poter regalare al Maestro.

Paolo Paganini, noto giornalista Rai ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione su Twitter, svelando quali sarebbero i pensieri dei vertici bianconeri. “È già tempo di interrogativi di mercato invernale per le big. Alla Juventus si interrogano se sia il caso di prendere un regista”. Insomma, tra i primi obiettivi della Vecchia Signora a gennaio ci sarebbe un nuovo centrocampista con caratteristiche ben precise. Un regista puro da regalare a Pirlo. Non è assolutamente escluso che la Juve possa muoversi anche per altri obiettivi (come ad esempio un esterno sinistro e una quarta punta). Evidentemente però per il gioco del Maestro potrebbe servire un vero e proprio regista in mezzo al campo capace di dettare i tempi di gioco e dare geometrie e verticalizzazioni alla manovra. E di nomi del genere in effetti ce ne sono molti nel mirino bianconero.

Il sogno, cullato anche durante il calciomercato estivo, è Aouar. Il francese però costa tantissimo e difficilmente il Lione accetterà di privarsene a metà stagione. Una pista difficilissima, quasi impossibile per gennaio. Sta riprendendo quota poi l’ipotesi Locatelli, altro pallino bianconero. Anche in questo caso si parla di un obiettivo costoso, ma i buoni rapporti con il Sassuolo e qualche contropartita tecnica potrebbero fare la differenza. Occhi anche sul gioiello Gravenberch dell’Ajax, anche se per caratteristiche non è un vero e proprio regista. Altre possibili suggestioni? Paredes del PSG, già in passato accostato alla Juve, e il giovane fenomeno Camavinga, che però ha già una valutazione stellare. Valutazioni in corso, gennaio si avvicina. E non è ancora tutto. Rivoluzione bianconera in arrivo, parte il progetto giovani: in programma altri colpi alla Kulusevski, ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA