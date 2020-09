TORINO- Siamo giunti ai titoli di coda del rapporto tra la Juventus e Douglas Costa. Dopo le ultime due annate, passate più in infermeria che in campo, il club bianconero ha deciso di cedere il brasiliano, che non rientra nei piani di Pirlo. Da tempo, sulle sue tracce, sono attive Wolverhampton e Manchester United ma, secondo la stampa tedesca, non sarebbe da sottovalutare il Borussia Dortmund, inseritosi nelle ultime ore.