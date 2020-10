TORINO- Vigilia di Champions League per la Juventus di Andrea Pirlo, che domani farà il suo esordio in questa competizione contro la Dinamo Kiev. Il tecnico bianconero, come consuetudine il giorno prima di una partita, risponde alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Appuntamento alle 18.45 nella sala conferenze dello Stadio Olimpico di Kiev, con diretta testuale qui su Juvenews.eu: