TORINO- Con una zampata da rapinatore dell’area di rigore, arrivata dopo una mancata trattenuta del portiere ucraino su un tiro di Kulusevski, Alvaro Morata ha sbloccato la gara tra Dinamo Kiev e Juventus. Secondo gol consecutivo dopo quello al crotone per il numero 9 spagnolo, tornato in gol in Champions con la maglia bianconera dopo più di 5 anni. L’ultima marcatura il 30 settembre 2015 nel 2-0 casalingo al Siviglia.