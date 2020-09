TORINO- In casa Barcellona si prepara una rivoluzione dopo l’ultima deludente stagione, che non ha portato nuovi trofei nella bacheca del club. Giovani interessanti dal sicuro avvenire sono nel mirino del club blaugrana, tra cui il terzino Sergino Dest. Punto fermo dell’Ajax, il laterale statunitense, secondo il Mundo Deportivo, potrebbe davvero sbarcare alla corte di Koeman. La Juve, interessata al giocatore, sarebbe in seconda fila.