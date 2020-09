TORINO- Con il ritiro di scena di Roma e Villareal, l’unico club al momento interessato a Mattia De Sciglio sarebbe il Psg, in cerca di un terzino dopo l’infortunio al crociato di Bernat. Come riferito dal Corriere dello Sport, il club parigino non sarebbe però così convinto di puntare sull’ex Milan che, a meno di un mese dalla chiusura della finestra dei trasferimenti, vede ora avvicinarsi la riconferma in bianconero.