Dall’Università di Perugia: “Paratici non ha mai fatto pressioni per l’esame di Suarez”

TORINO- Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il Rettore dell’Università di Perugia Maurizio Oliviero ha parlato del caso Suarez: “Qualcuno insinua che Paratici abbia spinto per il buon esito dell’esame, ma non è così. L’ho sentito solo una volta in vita mia qualche giorno dopo la prova. Mi hanno cercato per dirmi che l’entourage di Suarez li aveva ringraziati per il contatto, perché la città lo aveva accolto con affetto. Ho letto anche che avrei detto: “‘mi raccomando, sono in contatto con la Juve, bisogna aiutarlo”. Mai ho ricevuto una richiesta di sensibilizzazione”.